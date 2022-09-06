ВС США перебросили более 20 единиц военной техники из Сирии в Ирак

Американские военные переправили во вторник более 20 единиц бронированной военной техники из сирийской провинции Хасеке на север Ирака.

Американские военные переправили во вторник более 20 единиц бронированной военной техники из сирийской провинции Хасеке на север Ирака.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство SANA.

По данным местных источников, транспортировка военной техники осуществлялась через КПП "Эль-Валид". О цели переброски вооружений в Ирак информации не приводится.

В понедельник агентство проинформировало, что военнослужащие США переправили из Сирии в Ирак 31 цистерну с сирийской нефтью. Колонну сопровождали военные автомобили.