О нас

ВС США перебросили более 20 единиц военной техники из Сирии в Ирак

ВС США перебросили более 20 единиц военной техники из Сирии в Ирак Американские военные переправили во вторник более 20 единиц бронированной военной техники из сирийской провинции Хасеке на север Ирака.
Другие страны
6 сентября 2022 г. 16:27
ВС США перебросили более 20 единиц военной техники из Сирии в Ирак

Американские военные переправили во вторник более 20 единиц бронированной военной техники из сирийской провинции Хасеке на север Ирака.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство SANA.

По данным местных источников, транспортировка военной техники осуществлялась через КПП "Эль-Валид". О цели переброски вооружений в Ирак информации не приводится.

В понедельник агентство проинформировало, что военнослужащие США переправили из Сирии в Ирак 31 цистерну с сирийской нефтью. Колонну сопровождали военные автомобили.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Азерэнержи увеличил экспортные доходы на 7%
"Азерэнержи" увеличил экспортные доходы на 7%
31 августа 2022 г. 16:23
Игрок сборной Швейцарии из немецкого клуба перешел в Манчестер Сити
ФотоИгрок сборной Швейцарии из немецкого клуба перешел в "Манчестер Сити"
31 августа 2022 г. 22:28
Экспорт газа из Азербайджана в Турцию увеличился на 40%  
Экспорт газа из Азербайджана в Турцию увеличился на 40%  
1 сентября 2022 г. 10:49
Индия хочет экстрадировать из Азербайджана организатора убийства местного певца
Индия хочет экстрадировать из Азербайджана организатора убийства местного певца
2 сентября 2022 г. 01:32
Прекратило действие Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов
Прекратило действие Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов
3 сентября 2022 г. 16:16
Икарди не вошел в заявку ПСЖ на матчи Лиги чемпионов
Икарди не вошел в заявку ПСЖ на матчи Лиги чемпионов
4 сентября 2022 г. 18:03
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2022)
5 сентября 2022 г. 09:22
Более 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
ФотоБолее 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
6 сентября 2022 г. 08:37
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
6 сентября 2022 г. 11:03
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры из села Забух
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры из села Забух
31 августа 2022 г. 12:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi