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ВС США нанесли удар по Йемену

ВС США нанесли удар по Йемену Американские военные нанесли удар по Йемену, целью стал беспилотный летательный аппарат (БПЛА) хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах".
Другие страны
19 августа 2024 г. 03:22
ВС США нанесли удар по Йемену

Американские военные нанесли удар по Йемену, целью стал беспилотный летательный аппарат (БПЛА) хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах".

Как передает Report, об этом Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило в соцсети Х.

"Силы CENTCOM успешно уничтожили один БПЛА хуситов на подконтрольной им территории Йемена", - говорится в сообщении.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа 7 октября 2023 года представители хуситов заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена.

Хуситы регулярно атакуют у берегов Йемена корабли, которые, по их мнению, связаны с Израилем и США. После одной из таких атак в Красном море затонуло грузовое судно Tutor. Об атаке на корабль 12 июня сообщило CENTCOM. В результате удара было повреждено машинное отделение, на судне возникла обширная течь. До этого военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что Tutor получило серьезные повреждения и может затонуть. Он утверждал, что судно подверглось атаке, поскольку "владеющая им компания нарушила запрет на проход в порты оккупированной Палестины".

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