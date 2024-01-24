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ВС США нанесли удар по группировке "Аш-Шабаб" в Сомали

ВС США нанесли удар по группировке "Аш-Шабаб" в Сомали По запросу федерального правительства Сомали Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) нанесло 21 января масштабный авиаудар по террористической группировке "Аш-Шабаб".
Другие страны
24 января 2024 г. 01:24
ВС США нанесли удар по группировке Аш-Шабаб в Сомали

По запросу федерального правительства Сомали Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) нанесло масштабный авиаудар по террористической группировке "Аш-Шабаб".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте командования.

Как отмечается, удар был нанесен в отдаленном районе Сомали, примерно в 35 км к северо-востоку от населенного пункта Кисмайо. По первоначальным оценкам, в результате авиаудара ликвидированы трое террористов "Аш-Шабаб". Гражданское население не пострадало, добавляет командование.

18 декабря сомалийское информационное агентство SONNA сообщило, что подразделения армии Сомали в ходе совместной операции с АФРИКОМ уничтожили одного из командиров "Аш-Шабаб" в регионе Средняя Джуба на юге страны.

Группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. Она насчитывает до 10 тыс. боевиков, которые в основном действуют в центральных и южных частях страны.

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