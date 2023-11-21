ВС США нанесли авиаудар по проиранским группировкам в Ираке

США нанесли авиаудар по позициям проиранских группировок в Ираке.

США нанесли авиаудар по позициям проиранских группировок в Ираке.

Как передает Report , об этом сообщил представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

"Мы можем подтвердить, что прошлой ночью поддерживаемые Ираном вооруженные группировки нанесли удар с применением баллистической ракеты малой дальности по иракской базе Аль-Асад, на которой размещены американские войска, в результате чего пострадали восемь человек, был причинен незначительный ущерб инфраструктуре", - отметили в пресс-службе командования.

"Непосредственно после этой атаки американский военный самолет AC-130, находящийся в этом районе, нанес в целях самозащиты удар по автомобилю поддерживаемых Ираном группировок и ряду бойцов поддерживаемых Ираном группировок, задействованных в этой атаке", - заявил представитель СЕНТКОМ, отметив, что в результате удара "есть несколько погибших".