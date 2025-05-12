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ВС США и Сомали ударили по террористам в Пунтленде

ВС США и Сомали ударили по террористам в Пунтленде Африканское командование (АФРИКОМ) ВС США и армия федерального правительства Сомали нанесли удары по объектам ИГ в районе Пунтленд.
Другие страны
12 мая 2025 г. 23:04
ВС США и Сомали ударили по террористам в Пунтленде

Африканское командование (АФРИКОМ) ВС США и армия федерального правительства Сомали нанесли удары по объектам ИГ в районе Пунтленд.

Как сообщает Report со ссылкой на Goobjoog, в 70 км от города Босасо в районе Бари военные применили дроны, после чего был начат рейд спецназа.

"Совместные [с АФРИКОМ] действия подчеркивают решимость Сомали и ее международных партнеров ликвидировать террористическую угрозу и восстановить стабильность", - говорится в сообщении.

Напомним, что 2 февраля глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что приказал американским военнослужащим нанести точечный удар по одному из главарей террористической организации ИГ в Сомали.

Ранее в Сомали в результате удара ВВС США уничтожили десятки террористов ИГ.

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