ВС США готов отменить решения судов по иммиграционному указу Трампа

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Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Верховный суд США согласился отменить большую часть решений нижестоящих судов, которые блокировали иммиграционный указ Трампа.

По сообщениям Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении инстанции.

Как говорится в заявлении, суд согласился с запросом Белого дома о вступлении в силу отдельных положений документа.

В середине июня Девятый окружной суд в Сан-Франциско подтвердил приостановку указа. Ранее аналогичное решение принял Четвертый апелляционный суд в Ричмонде, штат Виргиния.

Как заявлял пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, администрация президента уверена, что Верховный суд поддержит иммиграционный указ, несмотря на решения нижестоящих судов.

Своим указом Трамп намеревался приостановить въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана. Ирак, в отличие от предыдущего, также отмененного судом указа, в списке стран отсутствует. Также указ должен был приостановить на 120 дней программу приема беженцев.