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Байден: ВС США эвакуировали американских госслужащих из Судана

Байден: ВС США эвакуировали американских госслужащих из Судана Американские вооруженные силы по приказу президента Джо Байдена эвакуировали госслужащих США с территории Судана, работа посольства в стране временно остановлена.
Другие страны
23 апреля 2023 г. 07:11
Байден: ВС США эвакуировали американских госслужащих из Судана

Американские вооруженные силы по приказу президента Джо Байдена эвакуировали госслужащих США с территории Судана, работа посольства в стране временно остановлена.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении американского президента.

"Сегодня по моему приказу американские военнослужащие провели операцию по эвакуации сотрудников правительства США из Хартума", - отметил глава государства.

"Воюющие стороны должны немедленно и безоговорочно прекратить огонь, обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ и уважать волю народа Судана. Мы приостанавливаем работу посольства США в Судане, но наша приверженность суданскому народу и будущему, которого он хочет для себя, неизменна", - добавил американский президент.

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