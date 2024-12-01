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ВС Сирии пресекли попытку повстанцев прорваться в Хаму

ВС Сирии пресекли попытку повстанцев прорваться в Хаму Подразделения ВС Сирии, действовавшие на севере провинции Хама, не дали повстанцам прорваться и уничтожили десятки боевиков, сдерживая их наступление.
Другие страны
1 декабря 2024 г. 11:36
ВС Сирии пресекли попытку повстанцев прорваться в Хаму

Подразделения ВС Сирии, действовавшие на севере провинции Хама, не дали повстанцам прорваться и уничтожили десятки боевиков, сдерживая их наступление.

Как передает Report, об этом сообщило главное командование ВС Сирии в заявлении, опубликованном на странице сирийского Минобороны в соцсети.

"Подразделения наших вооруженных сил, действовавшие в северной части провинции Хама минувшей ночью, укрепили линию обороны огневой мощью и техникой, противостояли террористическим организациям и не позволяли им добиться прорыва", - говорится в публикации.

По данным ведомства, ВС Сирии также удалось взять под контроль ряд районов, наиболее важные из которых Калаат эль-Мадик и Маардас, где они уничтожили десятки террористов, остальные бежали.

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