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    ВС Сирии: налет ВВС США на Дейр-эз-Зор является открытой агрессией

    В результате авиаударов погибли 62 сирийских военных

    Баку. 18 Сентября. REPORT.AZ/ Командование ВС Сирии расценило совершенный налет ВВС США на армейские позиции в окрестностях города Дейр-эз- Зор (432 км от Дамаска) как "опасную и неприкрытую агрессию".

    Как передает Report, в заявлении, переданном информационным агентством SANА, сообщается, что боевики террористической группировки ИГИЛ "воспользовались ударами американской авиации для захвата оборонительного рубежа на горе Джебель-Сарда".

    Она находится поблизости от военного аэродрома, который служит главной базой правительственных сил на подступах к Дейр-эз-Зору.

    "Сирийские войска понесли в результате налета ВВС США потери в живой силе и технике, что помогло террористам захватить военные позиции", - отмечает командование ВС САР.

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