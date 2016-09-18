ВС Сирии: налет ВВС США на Дейр-эз-Зор является открытой агрессией

Баку. 18 Сентября. REPORT.AZ/ Командование ВС Сирии расценило совершенный налет ВВС США на армейские позиции в окрестностях города Дейр-эз- Зор (432 км от Дамаска) как "опасную и неприкрытую агрессию".

Как передает Report, в заявлении, переданном информационным агентством SANА, сообщается, что боевики террористической группировки ИГИЛ "воспользовались ударами американской авиации для захвата оборонительного рубежа на горе Джебель-Сарда".

Она находится поблизости от военного аэродрома, который служит главной базой правительственных сил на подступах к Дейр-эз-Зору.

"Сирийские войска понесли в результате налета ВВС США потери в живой силе и технике, что помогло террористам захватить военные позиции", - отмечает командование ВС САР.