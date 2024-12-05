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ВС Сирии: Боевики смогли проникнуть в несколько кварталов города Хама

ВС Сирии: Боевики смогли проникнуть в несколько кварталов города Хама Боевики террористических формирований смогли проникнуть в несколько кварталов города Хама, несмотря на большие потери.
Другие страны
5 декабря 2024 г. 17:30
ВС Сирии: Боевики смогли проникнуть в несколько кварталов города Хама

Боевики террористических формирований смогли проникнуть в несколько кварталов города Хама, несмотря на большие потери.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило командование Вооруженных сил Сирии.

"В последние часы на фоне усиления столкновений между нашими солдатами и террористическими группировками, а также увеличения погибших в наших рядах, боевики смогли проникнуть в несколько районов города", - говорится в заявлении.

Сирийская армия также сообщила, что удерживавшие Хаму подразделения правительственных сил "были передислоцированы за пределы города".

"Для сохранения жизни гражданского населения Хамы на фоне уличных боев, размещенные там воинские части были передислоцированы за пределы города", - добавили в командовании.

Ожесточенные столкновения сирийской армии с боевиками идут в провинции Хама со вторника. Ранее сообщалось, что правительственным силам удалось оттеснить боевиков от кварталов города Хама по меньшей мере на 20 км и взять под контроль его окрестности. По данным телеканала "Аль-Ихбария", к подразделениям армии у населенного пункта Эс-Саан прибыло большое подкрепление.

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