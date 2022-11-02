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ВС Сербии сбили вражеский беспилотник в воздушном пространстве страны

ВС Сербии сбили вражеский беспилотник в воздушном пространстве страны Вооруженные силы Сербии сбили вражеский беспилотник в воздушном пространстве страны.
Другие страны
2 ноября 2022 г. 21:35
ВС Сербии сбили вражеский беспилотник в воздушном пространстве страны

Вооруженные силы Сербии сбили вражеский беспилотник в воздушном пространстве страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Минобороны республики.

"В соответствии с приказом президента республики и верховного главнокомандующего президента Вучича части Армии Сербии сегодня после полудня после обнаружения и сопровождения нейтрализовали коммерческий беспилотник, двигавшийся от Копаоника к Рашке. Дрон сбит с применением средств электронной борьбы в непосредственной близости от военных объектов гарнизона города Рашка", - говорится в заявлении военного ведомства.

Газета Večernje novosti заявила, что Вооруженные силы Сербии ведут поиски дрона в районе Копаоника. Планируется, что дрон будет обнаружен к утру четверга.

Ранее, во вторник, президент Сербии Александар Вучич отдал приказ уничтожать все вражеские беспилотные летательные аппараты в небе над Центральной Сербией.

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