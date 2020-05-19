​ВС Сальвадора отменил президентский декрет о продлении режима ЧС

Конституционная палата верховного суда Сальвадора признала неконституционным и остановила действие декрета президента Найиба Букеле, который продлевал на 30 дней действие режима ЧС, предоставляя исполнительной власти полномочия законодательной.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в тексте резолюции, опубликованной на портале правительства Сальвадора.

"Обстоятельства, связанные с пандемией, регулируются исполнительным указом № 24 в секторе здравоохранения и законодательным декретом № 639, которые все еще в силе. Поэтому президент не был уполномочен осуществлять нормативные полномочия Законодательного собрания".

Напомним, что указ президента, изданный правительством 16 мая, вызвал критику на международном уровне. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет и исполнительный директор Human Rights Watch Хосе Мигель Виванко отметили превышение полномочий президентом Сальвадора.

Согласно местному законодательству, решение о введении или продлении действия режима ЧС принимается законодательным собранием. Как сообщали местные СМИ, в четверг большинство депутатов проголосовали против продления данной меры.

Однако, как пояснил Букеле, в стране сохраняется угроза распространения коронавируса. Президент отметил что, депутаты не явились на заседание для обсуждения продления действия меры, невзирая на призывы правительства. В таком случае у президента республики есть право объявить в стране режим чрезвычайной ситуации и позднее уведомить законодательное собрание об этом решении, отмечал он.