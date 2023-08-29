ВС России отступают на Запорожском направлении

ВС России отступают в связи с прорывом Украиной их линии обороны на Запорожском направлении.

ВС России отступают в связи с прорывом Украиной их линии обороны на Запорожском направлении.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сказала спикер сил обороны юга Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.

"Когда сейчас идет непосредственное продвижение наших войск, у противника уже нет шансов закрепить ту надорванную оборону, поэтому через некоторое время она оказывается в статусе "прорывная". То есть продвижение наших войск очевидно в географии, оно демонстрирует, что непосредственно силы противника отступают", - сказала она.