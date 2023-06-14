ВС России обстреляли из артиллерии Сумскую область Украины, есть погибшие

В результате обстрела ВС Росии Сумской области Украины погибли работники Гослесхоза, которые в это время двигались на автомобиле.

В результате обстрела ВС России Сумской области Украины погибли работники Гослесхоза, которые в это время двигались на автомобиле.

Как передает Report , об этом говорится в публикации Сумской областной военной администрацию в Telegram.

Согласно информации, в украинском регионе в течение дня зафиксирован 101 взрыв. Обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Белопольская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Эсманская, Новослободская и Великописаревская общины.

"Противник нанес артиллерийские удары по детскому дому - интернату в городе Белополье. Возникла большая угроза жизни 135 находившихся там детей. Работники интерната и спасатели эвакуировали детей", - отметил руководитель Сумской ОВА Владимир Артюх.