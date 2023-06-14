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ВС России обстреляли из артиллерии Сумскую область Украины, есть погибшие

ВС России обстреляли из артиллерии Сумскую область Украины, есть погибшие В результате обстрела ВС Росии Сумской области Украины погибли работники Гослесхоза, которые в это время двигались на автомобиле.
Другие страны
14 июня 2023 г. 04:09
ВС России обстреляли из артиллерии Сумскую область Украины, есть погибшие

В результате обстрела ВС России Сумской области Украины погибли работники Гослесхоза, которые в это время двигались на автомобиле.

Как передает Report, об этом говорится в публикации Сумской областной военной администрацию в Telegram.

Согласно информации, в украинском регионе в течение дня зафиксирован 101 взрыв. Обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Белопольская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Эсманская, Новослободская и Великописаревская общины.

"Противник нанес артиллерийские удары по детскому дому - интернату в городе Белополье. Возникла большая угроза жизни 135 находившихся там детей. Работники интерната и спасатели эвакуировали детей", - отметил руководитель Сумской ОВА Владимир Артюх.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya ordusu Ukraynanın Sumı vilayətini artilleriyadan atəşə tutub, ölənlər var

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