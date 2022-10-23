О нас

ВС России обстреляли Донецкую область, есть погибшие и раненые

ВС России обстреляли Донецкую область, есть погибшие и раненые Российские войска за прошедшие суток обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. В результате атаки погибли двое гражданских, еще девять получили ранения.
Другие страны
23 октября 2022 г. 09:48
ВС России обстреляли Донецкую область, есть погибшие и раненые

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. В результате атаки погибли двое гражданских, еще девять получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Так, один гражданский погиб в Клещиевке и еще один - в Торском. Еще девять человек получили ранения за прошедшие сутки.

Кроме того, правоохранители обнаружили тела четырех гражданских, погибших во время оккупации: два в Диброве и два в Озерном.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiya ordusu Donetski atəşə tutub, ölən və yaralananlar var

Самое важное

Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу
Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу
22 октября 2022 г. 16:09
МВД: Лечение подорвавшихся на мине в Лачыне продолжается
МВД: Лечение подорвавшихся на мине в Лачыне продолжается
21 октября 2022 г. 21:03
Прокуратура Лачынского района проводит расследование по факту подрыва на мине двух человек
Прокуратура Лачынского района проводит расследование по факту подрыва на мине двух человек
21 октября 2022 г. 20:48
Президент: Будем и дальше оказывать помощь азербайджанцам, волею судьбы оказавшимся оторванными от нашего государства
Президент: Будем и дальше оказывать помощь азербайджанцам, волею судьбы оказавшимся оторванными от нашего государства
21 октября 2022 г. 18:38
Герой Отечественной войны: Мы за ночь очистили от врага высоту Сыгыт в Зангиланском районе
ФотоГерой Отечественной войны: Мы за ночь очистили от врага высоту Сыгыт в Зангиланском районе
21 октября 2022 г. 15:49
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира
21 октября 2022 г. 13:59
В Джебраиле проходит официальная церемония встречи Реджепа Тайипа Эрдогана
ФотоВ Джебраиле проходит официальная церемония встречи Реджепа Тайипа Эрдогана
20 октября 2022 г. 16:54
Заложен фундамент Комплекса «Азербайджано-турецкий учебный центр лесного хозяйства», «Умный питомник» и «Лес дружбы»
ФотоЗаложен фундамент Комплекса «Азербайджано-турецкий учебный центр лесного хозяйства», «Умный питомник» и «Лес дружбы»
20 октября 2022 г. 16:52
МИД: ОБСЕ не принимал решения об отправке в Армению миссии по оценке потребностей
МИД: ОБСЕ не принимал решения об отправке в Армению миссии по оценке потребностей
20 октября 2022 г. 15:55
Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии первого этапа “Агропарк Dost” в Зангилане
ФотоПрезиденты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии первого этапа “Агропарк Dost” в Зангилане
20 октября 2022 г. 15:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi