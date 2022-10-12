ВС России нанесли удар по рынку в Донецкой области, есть погибшие

По меньшей мере 7 человек погибли и 8 ранены после утреннего обстрела российские вооруженные силами рынка в городе Авдеевка Донецкой области.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"По меньшей мере 7 погибших и 8 раненых — следствие утреннего обстрела Авдеевки. Россияне нанесли удар по центральному рынку, где в то время находилось немало людей", - написал П. Кириленко в социальных сетях.
Глава Луганской областной военной администрации (ОВА), комментируя удары, сказал, что "у таких обстрелов нет никакой военной логики – только безудержное стремление убить как можно больше наших людей и запугать других".
По его словам, Россия воюет с безоружными гражданскими из-за неспособности противостоять украинской армии.