ВС РФ за сутки 28 раз обстреляли Донецкую область Украины, погибли два человека

Российские войска за минувшие сутки 28 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области Украины.

Как передает Report, об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"За 9 августа из-за ударов погибли 2 жителей Донетчины: в Дружковке и Среднем. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения", - написал он в телеграм-канале.

Так, в результате обстрелов Краматорского района в Лимане повреждено административное здание и частный дом, в Среднем погиб человек. В Дружковке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 5 частных домов.

В Константиновке 2 человека ранены, повреждены 9 многоэтажек, 7 частных домов, 2 хозяйственные постройки, магазин, админздание, 2 линии электропередач и 5 газопроводов. В Марково ранен человек, поврежден дом.

В Шахово Покровского района разрушен 31 частный дом.

С линии фронта эвакуированы 1011 человек, в том числе 53 ребенка, сообщил Филашкин.