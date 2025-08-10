ВС РФ за сутки 28 раз обстреляли Донецкую область Украины, погибли два человека

О нас

10 августа 2025 г. 14:44
Российские войска за минувшие сутки 28 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области Украины.

Как передает Report, об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"За 9 августа из-за ударов погибли 2 жителей Донетчины: в Дружковке и Среднем. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения", - написал он в телеграм-канале.

Так, в результате обстрелов Краматорского района в Лимане повреждено административное здание и частный дом, в Среднем погиб человек. В Дружковке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 5 частных домов.

В Константиновке 2 человека ранены, повреждены 9 многоэтажек, 7 частных домов, 2 хозяйственные постройки, магазин, админздание, 2 линии электропередач и 5 газопроводов. В Марково ранен человек, поврежден дом.

В Шахово Покровского района разрушен 31 частный дом.

С линии фронта эвакуированы 1011 человек, в том числе 53 ребенка, сообщил Филашкин.

