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    ВС РФ уничтожили 30 боевиков после атаки на российский Су-25 в Сирии

    Ответный удар

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Вооруженные силы России нанесли ответный удар по боевикам террористической группировки «Джебхат ан-Нусры» после атаки на российский штурмовик Су-25 в Сирии.

    Как передает Report, об этом сообщили в Минобороны России.

    «По району, подконтрольному террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» в провинции Идлиб, откуда был произведен пуск ракеты ПЗРК по российскому самолету Су-25, нанесен групповой удар высокоточным оружием», — говорится в сообщении военного ведомства.

    В Минобороны подчеркнули, что в результате удара российских военных было убито более 30 террористов.

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