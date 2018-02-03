ВС РФ уничтожили 30 боевиков после атаки на российский Су-25 в Сирии

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Вооруженные силы России нанесли ответный удар по боевикам террористической группировки «Джебхат ан-Нусры» после атаки на российский штурмовик Су-25 в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщили в Минобороны России.

«По району, подконтрольному террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» в провинции Идлиб, откуда был произведен пуск ракеты ПЗРК по российскому самолету Су-25, нанесен групповой удар высокоточным оружием», — говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что в результате удара российских военных было убито более 30 террористов.