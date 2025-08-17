ВС РФ 38 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, погибли пять человек

Пятеро мирных жителей из Райского, Святогоровки и города Константиновка Донецкой области Украины погибли, еще четверо пострадали в результате обстрелов со стороны российских войск 16 августа.

Пятеро мирных жителей из Райского, Святогоровки и города Константиновка Донецкой области Украины погибли, еще четверо пострадали в результате обстрелов со стороны российских войск 16 августа.

Как передает Report, об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, всего за сутки ВС РФ 38 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

С линии фронта за день эвакуированы 684 человека, в том числе 123 ребенка, отметил Филашкин.

В начале августа 2025 года Филашкин сообщил о росте масштабов эвакуации гражданских жителей из населенных пунктов Донецкой области в другие регионы Украины: если месяц назад ежесуточно выезжало 300-400 человек, на тот момент уже выезжало 600-700.