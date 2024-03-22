ВС Польши вновь подняли в воздух самолеты из-за активности дальней авиации РФ

Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты, назвав в качестве причины, активность дальней авиации РФ.

Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты, назвав в качестве причины, активность дальней авиации РФ.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши.

"Информируем о том, что этой ночью наблюдается усиленная активность дальней авиации Российской Федерации... Предупреждаем, что активирована польская и союзная авиация, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", - отметили в ведомстве.

ВС Польши применяют эту меру уже второй раз за последние сутки.