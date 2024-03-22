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ВС Польши вновь подняли в воздух самолеты из-за активности дальней авиации РФ

ВС Польши вновь подняли в воздух самолеты из-за активности дальней авиации РФ Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты, назвав в качестве причины, активность дальней авиации РФ.
Другие страны
22 марта 2024 г. 10:50
ВС Польши вновь подняли в воздух самолеты из-за активности дальней авиации РФ

Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты, назвав в качестве причины, активность дальней авиации РФ.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши.

"Информируем о том, что этой ночью наблюдается усиленная активность дальней авиации Российской Федерации... Предупреждаем, что активирована польская и союзная авиация, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", - отметили в ведомстве.

ВС Польши применяют эту меру уже второй раз за последние сутки.

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Версия на английском языке Poland again scrambles aircraft due to activity of Russian long-range aviation

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