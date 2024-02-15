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ВС Польши подняли в воздух самолеты из-за активности дальней авиации России

ВС Польши подняли в воздух самолеты из-за активности дальней авиации России Вооруженные силы Польши подняли в воздух самолеты в связи с активностью дальней авиации России из-за действий в Украине.
Другие страны
15 февраля 2024 г. 10:54
ВС Польши подняли в воздух самолеты из-за активности дальней авиации России

Вооруженные силы Польши подняли в воздух самолеты в связи с активностью дальней авиации России из-за действий в Украине.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщило оперативное командование ВС страны в соцсетях.

"Наблюдается активная деятельность дальней авиации Российской Федерации. <...> Все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши запущены", - говорится в сообщении ведомства.

Самолеты также подняли союзники Польши, что, как предупредило командование, может привести к "повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны".

Утром 15 февраля в ряде городов Украины, в том числе в Киеве, Днепре, Запорожье и Львове, прозвучали взрывы. На всей территории страны объявили воздушную тревогу. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей укрыться в бомбоубежищах и не покидать их до соответствующего уведомления.


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Версия на английском языке Poland activates warplanes amid Russia’s long-range aviation activity

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