ВС Польши подняли в воздух самолеты из-за активности дальней авиации России

Вооруженные силы Польши подняли в воздух самолеты в связи с активностью дальней авиации России из-за действий в Украине.

Вооруженные силы Польши подняли в воздух самолеты в связи с активностью дальней авиации России из-за действий в Украине.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщило оперативное командование ВС страны в соцсетях.

"Наблюдается активная деятельность дальней авиации Российской Федерации. <...> Все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши запущены", - говорится в сообщении ведомства.

Самолеты также подняли союзники Польши, что, как предупредило командование, может привести к "повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны".

Утром 15 февраля в ряде городов Украины, в том числе в Киеве, Днепре, Запорожье и Львове, прозвучали взрывы. На всей территории страны объявили воздушную тревогу. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей укрыться в бомбоубежищах и не покидать их до соответствующего уведомления.



