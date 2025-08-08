О нас

ВС Пакистана уничтожили свыше 30 боевиков, проникших с территории Афганистана

Другие страны
8 августа 2025 г. 17:16
Пакистанские военные заявили о ликвидации поддерживаемых Индией 33 боевиков на границе с Афганистаном

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальное управление по связям с общественностью ВС Пакистана (ISPR).

"В ночь с 7 на 8 августа 2025 года в районе Самбаза округа Зхоб провинции Белуджистан силами безопасности было обнаружено передвижение крупной группы "хваридж", принадлежащей индийскому агенту Фитне аль-Хварадж, которые пытались проникнуть через пакистано-афганскую границу", - говорится в заявлении.

Как сообщается, боевики были перехвачены и по ним был открыт "точный» огонь". Кроме того, обнаружено и изъято оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Пакистан и Индия, соседи, обладающие ядерным оружием и имеющие давнюю историю конфликтов, часто обвиняют друг друга в поддержке повстанцев. Нью-Дели отрицает поддержку боевиков в Пакистане.

