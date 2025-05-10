ВС Пакистана сообщили об уничтожении аэродрома в Индии

Межведомственная служба по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана заявила о том, что армия страны уничтожила аэродром в индийском городе Бирнала в регионе Джамму и Кашмир и три индийских блокпоста.

Межведомственная служба по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана заявила о том, что армия страны уничтожила аэродром в индийском городе Бирнала в регионе Джамму и Кашмир и три индийских блокпоста.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Также сообщается о том, что армия страны уничтожила штаб бригады индийских ВС в деревне Бхимбер-Гали, округа Пунч, региона Джамму и Кашмир.

В ночь на 10 мая Индия нанесла несколько ракетных ударов по авиабазам Пакистана. Представитель ВС Пакистана назвал атаку крайне опасным явлением, дестабилизирующим регион. В ответ Пакистан объявил о начале крупномасштабной военной операции "Баньян уль-Марсус" ("Стена, покрытая свинцом").