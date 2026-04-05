Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Другие страны
    • 05 апреля, 2026
    • 23:46
    ВС Пакистана нейтрализовали до 40 афганских военных при попытке захвата погранпоста

    Армия Пакистана отразила нападение афганских вооруженных формирований на пограничный пост, в ходе боестолкновений были ликвидированы 37 военнослужащих атакующей стороны.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар.

    По его словам, вооруженное столкновение произошло в районе Гулам-Хан, расположенном в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхв. Ранения получили свыше 80 афганских бойцов.

    С момента эскалации конфликта между сторонами в конце февраля совокупные потери Кабула, указал Тарар, составили не менее 796 военнослужащих погибшими и свыше 1 043 раненными. Авиация Пакистана нанесла удары по 81 объекту на афганской территории. Были разрушены 286 блокпостов афганских сил, еще 44 перешли под контроль пакистанской армии. Помимо этого, вооруженные силы Пакистана уничтожили более 249 единиц бронетехники противника.

    Pakistan ordusu sərhəd postunu ələ keçirmək istəyən 40-dək əfqan hərbçisini zərərsizləşdirib

    Последние новости

    19:35
    Фото

    Наука и образование
    19:29

    Другие страны
    19:29

    Другие страны
    19:13

    Другие страны
    19:11
    Фото

    Внешняя политика
    19:08
    Фото

    Внешняя политика
    19:05
    Фото

    Внешняя политика
    18:57

    В регионе
    18:52

    Другие страны
    Лента новостей