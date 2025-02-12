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ВС Норвегии получили 213 жалоб на ущерб, причиненный в ходе учений НАТО

ВС Норвегии получили 213 жалоб на ущерб, причиненный в ходе учений НАТО Вооруженные силы Норвегии получили 213 жалоб на ущерб, причиненный в ходе учений НАТО Nordic Response, проводившихся в королевстве в 2024 году.
Другие страны
12 февраля 2025 г. 11:51
ВС Норвегии получили 213 жалоб на ущерб, причиненный в ходе учений НАТО

Вооруженные силы Норвегии получили 213 жалоб на ущерб, причиненный в ходе учений НАТО Nordic Response, проводившихся в королевстве в 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила вещательная корпорация NRK.

По ее информации, норвежские власти в данный момент занимаются рассмотрением жалоб и планируют завершить выплату компенсаций до лета. По словам штабного офицера по охране окружающей среды оперативного штаба Марианны Бё, общая стоимость ущерба составляет 15 млн норвежских крон ($1,3 млн). NRK отмечает, что большую часть жалоб составляют сообщения о загрязнении окружающей среды, включая неубранный мусор, около трети - причиненный жителям страны материальный ущерб. Кроме того, в некоторых случаях были повреждены сельскохозяйственные угодья.

Как сообщает вещательная корпорация, после учений Cold Response в 2016 году было зафиксировано 377 случаев причинения ущерба в совокупном размере в 8,5 млн норвежских крон ($758 тыс.).

Учения Nordic Response 24 проходили с 4 по 15 марта 2024 года на территориях северных регионов Норвегии, Швеции и Финляндии.

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