ВС Нигерии в ходе антитеррористической операции уничтожили около 200 боевиков

Армия Нигерии ликвидировала как минимум 187 и схватила еще 262 преступника в ходе антитеррористической операции, начавшейся неделю назад.
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"Наши военнослужащие уничтожили не менее 187 террористов, еще 262 захвачены, - цитирует его агентство
Дого значился среди наиболее разыскиваемых лиц в Нигерии и соседнем Нигере, поскольку совершал рейды по обе стороны границы.
Как считают специалисты, усилия ВС Нигерии в основном сосредоточены на противодействии террористической организации "Боко харам", которая возникла на севере Нигерии в 2002 году. В 2015 году ВС Нигерии нанесли крупное поражение "Боко харам" и существенно сократили находящуюся под ее контролем территорию.