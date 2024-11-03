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ВС Нигерии в ходе антитеррористической операции уничтожили около 200 боевиков

ВС Нигерии в ходе антитеррористической операции уничтожили около 200 боевиков Армия Нигерии ликвидировала как минимум 187 и схватила еще 262 преступника в ходе антитеррористической операции, начавшейся неделю назад.
Другие страны
3 ноября 2024 г. 02:51
ВС Нигерии в ходе антитеррористической операции уничтожили около 200 боевиков

Армия Нигерии ликвидировала как минимум 187 и схватила еще 262 преступника в ходе антитеррористической операции, начавшейся неделю назад.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель ВС Нигерии генерал-майор Эдвард Буба.

"Наши военнослужащие уничтожили не менее 187 террористов, еще 262 захвачены, - цитирует его агентство Xinhua. - Таковы итоги нашего успешного наступления на террористов. В одной из деревень штата Сокото на северо-западе страны схвачен печально знаменитый главарь террористов Абубакар Ибрагим, известный как Хабу Дого".

Дого значился среди наиболее разыскиваемых лиц в Нигерии и соседнем Нигере, поскольку совершал рейды по обе стороны границы.

Как считают специалисты, усилия ВС Нигерии в основном сосредоточены на противодействии террористической организации "Боко харам", которая возникла на севере Нигерии в 2002 году. В 2015 году ВС Нигерии нанесли крупное поражение "Боко харам" и существенно сократили находящуюся под ее контролем территорию.

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Версия на азербайджанском языке Nigeriyada antiterror əməliyyatında 200-ə yaxın silahlı zərərsizləşdirilib

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