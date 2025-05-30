ВС Нигерии уничтожили не менее 60 террористов на севере страны

Армия Нигерии нейтрализовала как минимум 60 боевиков различных террористических формирований на севере страны.

Армия Нигерии нейтрализовала как минимум 60 боевиков различных террористических формирований на севере страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Daily Post со ссылкой на данные генштаба ВС Нигерии.

Части сухопутных и военно-воздушных сил страны проводят масштабную антитеррористическую операцию "Хадин кай" (в переводе с языка хауса - "Единство") в районе Бита, штат Борно. В результате действий армейских подразделений уничтожены по крайней мере 60 участников незаконных вооруженных формирований.

3 мая президент Нигерии Бола Тинубу пообещал улучшить оснащение правительственной армии для ликвидации группировок террористов и экстремистов, активизировавших деятельность на севере страны.

В северных регионах Нигерии, в частности в штатах Адамава, Борно и Йобе, фиксируется рост активности террористов, в том числе из организации "Исламское государство в Западной Африке" и группировки "Боко харам". Они все чаще используют в ходе атак и диверсий самодельные взрывные устройства и беспилотники.