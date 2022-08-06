ВС Китая: Учения вокруг Тайваня идут согласно плану в трех акваториях

Вооруженные силы Китая продолжают в субботу учения согласно плану в акваториях к северу, юго-западу и востоку от острова Тайвань.

Вооруженные силы Китая продолжают в субботу учения согласно плану в акваториях к северу, юго-западу и востоку от острова Тайвань.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), размещенном в ее официальном аккаунте в социальной сети "Вэйбо".

"Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) продолжает согласно плану проведение практических учений на море и в воздушном пространстве в акваториях к северу, юго-западу и востоку от острова Тайвань. Их основная задача - задачей", - указывается в кратком заявлении без уточнения задействованных в учениях в субботу сил и средств.

4 августа Народно-осободительная армия Китая (НОАК) приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами в ряде районов вокруг Тайваня. Их целью является отработка совместных действий различных родов и видов войск и поражение условных целей в близлежащих и дальних районах.

В восточной части Тайваньского пролива Китай ранее применил дальнобойную артиллерию. Ракетные войска НОАК также наносили удары баллистическими ракетами по целям в по меньшей мере четырех зонах боевых стрельб.