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ВС Китая приведены в боеготовность после прохода сэминцев США по Тайваньскому проливу

ВС Китая приведены в боеготовность после прохода сэминцев США по Тайваньскому проливу Вооруженные силы КНР сохраняют повышенную боевую готовность после захода эсминцев США в Тайваньский пролив.
Другие страны
28 августа 2022 г. 12:15
ВС Китая приведены в боеготовность после прохода сэминцев США по Тайваньскому проливу

Вооруженные силы КНР сохраняют повышенную боевую готовность после захода эсминцев США в Тайваньский пролив.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении представителя Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старшего полковника Ши И.

"Войска зоны боевого командования сохраняют повышенную боевую готовность, и готовы в любой момент сорвать любую провокацию", - заявил представитель командования. Он указал на то, что китайская армия внимательно отслеживала все перемещения эсминцев Antietam и Chancellorsville в регионе.

Ситуация в районе Тайваньского пролива и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе обострилась после состоявшейся 2-3 августа поездки Пелоси в Тайбэй, которая вызвала резкую критику со стороны материкового Китая. Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон, что примет ответные меры, если визит Пелоси, занимающей третий по значимости пост в государственной иерархии США, состоится.

На фоне роста напряженности Вооруженные силы Китая с начала августа провели серию учений вдоль своего побережья. Армия КНР также провела масштабные военные маневры с ракетными стрельбами в шести зонах акватории вокруг острова Тайвань.

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