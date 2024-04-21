ВС Израиля нанесли удары по военным объектам "Хезболлах" в Ливане

Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по военным объектам движения "Хезболлах" на юге Ливана.

Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по военным объектам движения "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Report , об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Ночью истребители нанесли удары по ряду террористических объектов "Хезболлах" в Ливане, в том числе по наблюдательному пункту в районе Одайсе и двум военным объектам в районе Хиама", - говорится в заявлении.

Военные также сообщили, что "был выявлен террорист, действовавший внутри военного строения "Хезболлах" в районе Тайр-Харфа". "Истребители нанесли удар и разрушили строение", - продолжили в пресс-службе.