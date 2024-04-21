ВС Израиля нанесли удары по военным объектам "Хезболлах" в Ливане

Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по военным объектам движения "Хезболлах" на юге Ливана.
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"Ночью истребители нанесли удары по ряду террористических объектов "Хезболлах" в Ливане, в том числе по наблюдательному пункту в районе Одайсе и двум военным объектам в районе Хиама", - говорится в заявлении.
Военные также сообщили, что "был выявлен террорист, действовавший внутри военного строения "Хезболлах" в районе Тайр-Харфа". "Истребители нанесли удар и разрушили строение", - продолжили в пресс-службе.