ВС Израиля начали операцию против опорного пункта "Хезболлах" в Ливане

Израильские войска приступили к ликвидации основного опорного пункта движения "Хезболлах" на юге Ливана.

Израильские войска приступили к ликвидации основного опорного пункта движения "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Telegram-канале.

"98-я дивизия на основе разведданных начала целенаправленные рейды против центрального форпоста "Хезболлах" на юге Ливана. Военные действуют, чтобы устранить угрозы для населенных пунктов на севере Израиля", - отмечается в заявлении.

По данным ведомства, сухопутные подразделения и ВВС нанесли удары по десяткам целей, которые бойцы организации использовали для запуска ракет по Израилю, а также командным пунктам, наблюдательным постам, складам с оружием "Хезболлах".

Кроме 98-й дивизии, на юге Ливана действуют 91-я и 146-я дивизии ЦАХАЛ.