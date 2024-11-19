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ВС Израиля начали операцию против опорного пункта "Хезболлах" в Ливане

ВС Израиля начали операцию против опорного пункта "Хезболлах" в Ливане Израильские войска приступили к ликвидации основного опорного пункта движения "Хезболлах" на юге Ливана.
Другие страны
19 ноября 2024 г. 18:17
ВС Израиля начали операцию против опорного пункта Хезболлах в Ливане

Израильские войска приступили к ликвидации основного опорного пункта движения "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Telegram-канале.

"98-я дивизия на основе разведданных начала целенаправленные рейды против центрального форпоста "Хезболлах" на юге Ливана. Военные действуют, чтобы устранить угрозы для населенных пунктов на севере Израиля", - отмечается в заявлении.

По данным ведомства, сухопутные подразделения и ВВС нанесли удары по десяткам целей, которые бойцы организации использовали для запуска ракет по Израилю, а также командным пунктам, наблюдательным постам, складам с оружием "Хезболлах".

Кроме 98-й дивизии, на юге Ливана действуют 91-я и 146-я дивизии ЦАХАЛ.

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