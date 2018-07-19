ВС Испании не согласился на экстрадицию Пучдемона по обвинениям в растрате

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Судья ВС Испании не согласился на экстрадицию бывшего главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона из Германии только на основании обвинений в растрате госсредств. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении суда.

В европейском ордере на экстрадицию, выданном судьей Пабло Льяреной ВС, фигурировали два обвинения – организация восстания и растрата госсредств.

Высший земельный суд немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн 12 июля постановил, что бывший глава правительства (женералитета) Каталонии Карлес Пучдемон может быть экстрадирован в Испанию на основании обвинения в растрате государственных средств, признав экстрадицию на основании обвинения в организации восстания недопустимой.