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ВС Ирана увеличат глубину стратегической обороны до 5 тыс. км

ВС Ирана увеличат глубину стратегической обороны до 5 тыс. км Иран увеличит глубину стратегической обороны до 5 тыс. км и в случае удара по своей территории способен ответить и по ту сторону моря.
Другие страны
12 июня 2024 г. 18:30
ВС Ирана увеличат глубину стратегической обороны до 5 тыс. км

Иран увеличит глубину стратегической обороны до 5 тыс. км и в случае удара по своей территории способен ответить и по ту сторону моря.

Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, c таким заявлением выступил главный военный советник духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи генерал-лейтенант Яхья Сафави.

"У нас нет цели захвата других государств, но если какая-либо страна нападет на нас, даже такого масштаба, как Соединенные Штаты, мы можем ответить им по ту сторону морей. Я считаю, что мы должны увеличить глубину нашей стратегической обороны до 5 тыс. километров", - сказал генерал.

Сафави также отметил, что в ходе апрельского удара Ирана ракетами и беспилотниками по израильской территории "за 100 секунд было выпущено более 100 ракет".

По его словам, "США, Израиль и их региональные союзники представить себе не могли, что Иран проведет точечную операцию такого масштаба".

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