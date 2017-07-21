ВС Ирака потеряли при взятии Мосула около 20 тысяч погибшими и ранеными

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Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Потери вооруженных сил и полиции Ирака при взятии Мосула составили около 20 тысяч погибших и раненых. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил вице-президент Ирака Нури аль-Малики.

"Военные потери огромные – честно говоря, около 20 тысяч погибших и раненых в ВС, полиции", — заявил аль-Малики.

По его словам, "ВС старались не разрушить город больше, чем было необходимо в рамках войны, все исходили из того, что битва может затянуться – в итоге, она длилась 9 месяцев".

"Можно было окружить город, но проблема была в том, что жители его пострадали бы от голода", — добавил аль-Малики.

Кампания по освобождению Мосула от боевиков ИГ началась в октябре прошлого года. В операции были задействованы армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования и вооруженные силы Ирака. С воздуха поддержку иракским силам оказывала авиация международной коалиции во главе с США.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади на прошлой неделе официально объявил о победе над ИГ в Мосуле, который боевики удерживали под своим контролем более трех лет.