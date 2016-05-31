​ВС Ирака уничтожили 75 террористов в Эль-Фаллудже

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Силам безопасности Ирака, принимающим участие в освобождении города Эль-Фаллуджа от экстремистов группировки "Исламское государство", удалось отбить атаку боевиков, ликвидированы 75 террористов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил командующий антитеррористической операцией Абдель Ваххаб ас-Саиди.

"Группировка ИГ сегодня предприняла попытку наступления на силы безопасности. Порядка 100 членов группировки выдвинулись из центра Эль-Фаллуджи по направлению в район Эн-Нуаймия на юге города. Этим силам при поддержке с воздуха, обеспеченной ВВС и армейской авиацией, удалось предотвратить атаку и уничтожить 75 экстремистов", - сказал Абдель Ваххаб ас-Саиди, подчеркнув, что силовики в итоге продвинулись вглубь города.

О начале иракской армией полномасштабной операции по освобождению второго по величине города провинции Анбар - Эль-Фаллуджа - от ИГ было объявлено в понедельник утром.