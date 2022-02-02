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ВС Ирака ликвидировали семь боевиков ИГ

ВС Ирака ликвидировали семь боевиков ИГ Иракские ВВС и армейские подразделения уничтожили к северу от Багдада семерых боевиков террористической группировки "Исламское государство".
Другие страны
2 февраля 2022 г. 23:41
ВС Ирака ликвидировали семь боевиков ИГ

Иракские ВВС и армейские подразделения уничтожили к северу от Багдада семерых боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду пресс-секретарь главнокомандующего ВС арабской республики Яхья Расул.

"После длительного наблюдения (в том числе с помощью тепловизионных камер) со стороны оперативного командования провинции Салах-эд-Дин (на севере Ирака) ВВС нанесли успешный удар, в результате которого в районе Сабиат были уничтожены пятеро террористов. Затем на место (нанесения удара) выехали сухопутные силы, которым удалось ликвидировать еще двух террористов. В итоге число уничтоженных боевиков ИГ достигло семи", - написал на своей странице в Twitter представитель командования.

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