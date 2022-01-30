ВС Ирака ликвидировали девять террористов ИГИЛ

Иракские вооруженные силы нанесли авиаудар по укрытию боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в провинции Дияла на востоке страны.

Иракские вооруженные силы нанесли авиаудар по укрытию боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в провинции Дияла на востоке страны.

Как передает Report, об этом говорится в обнародованном сообщении пресс-службы сил безопасности республики, содержание которого приводит телеканал Al Sumaria .

Отмечается, что в результате удара были ликвидированы девять террористов ИГИЛ. Все они, как утверждается, причастны к недавнему нападению на иракских военных.

Напомним, что 21 января группа игиловцев напала на один из армейских объектов к западу от района Аль-Азым в провинции Дияла. Жертвами атаки стали 11 иракских военнослужащих.