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ВС Ирака ликвидировали девять террористов ИГИЛ

ВС Ирака ликвидировали девять террористов ИГИЛ Иракские вооруженные силы нанесли авиаудар по укрытию боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в провинции Дияла на востоке страны.
Другие страны
30 января 2022 г. 02:11
ВС Ирака ликвидировали девять террористов ИГИЛ

Иракские вооруженные силы нанесли авиаудар по укрытию боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в провинции Дияла на востоке страны.

Как передает Report, об этом говорится в обнародованном сообщении пресс-службы сил безопасности республики, содержание которого приводит телеканал Al Sumaria.

Отмечается, что в результате удара были ликвидированы девять террористов ИГИЛ. Все они, как утверждается, причастны к недавнему нападению на иракских военных.

Напомним, что 21 января группа игиловцев напала на один из армейских объектов к западу от района Аль-Азым в провинции Дияла. Жертвами атаки стали 11 иракских военнослужащих.

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Версия на азербайджанском языке İraq hərbçiləri İŞİD-in 9 terrorçusunu məhv edib

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