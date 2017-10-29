ВС Ирака и курдские "пешмерга" договорились продлить режим прекращения огня

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Иракские правительственные силы и курдские военизированные формирования "пешмерга" договорились продлить режим прекращении боевых действий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье новостной портал Shafaq News.

По его информации, договоренность достигнута во время переговоров между представителями командования Вооруженных сил Ирака и "пешмерга". Встреча проходила при участии делегатов от контртеррористической коалиции во главе с США.

Как утверждает телеканал Kurdistan 24, режим перемирия будет действовать до тех пор, пока стороны не согласуют совместное управление спорными территориями, в том числе пограничными пунктами.