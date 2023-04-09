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ВС Иордании сообщили о взрыве запущенной из Сирии ракеты над территорией королевства

ВС Иордании сообщили о взрыве запущенной из Сирии ракеты над территорией королевства Вооруженные силы Иордании сообщили о взрыве запущенной из Сирии ракеты над территорией королевства.
Другие страны
9 апреля 2023 г. 05:44
ВС Иордании сообщили о взрыве запущенной из Сирии ракеты над территорией королевства

Вооруженные силы Иордании сообщили о взрыве запущенной из Сирии ракеты над территорией королевства.

Об этом Report передает со ссылкой на информационное агентство PETRA.

"В 22:25 по местному времени (23:25 по Баку - ред.) в субботу взорвалась ракета в воздухе в прилегающем к границе с Сирией районе Вади-Акраба, что привело к падению ее обломков в этом же районе", — указано в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал, не был причинен материальный ущерб

Отмечается, что вооруженные силы королевства продолжают наблюдать над ситуацией на фоне эскалации между Израилем и Сирией.

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Версия на азербайджанском языке İordaniya Suriyadan atılan raketin krallıq ərazisi üzərində partladığını bildirib

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