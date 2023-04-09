ВС Иордании сообщили о взрыве запущенной из Сирии ракеты над территорией королевства

Вооруженные силы Иордании сообщили о взрыве запущенной из Сирии ракеты над территорией королевства.

Вооруженные силы Иордании сообщили о взрыве запущенной из Сирии ракеты над территорией королевства.

Об этом Report передает со ссылкой на информационное агентство PETRA.

"В 22:25 по местному времени (23:25 по Баку - ред.) в субботу взорвалась ракета в воздухе в прилегающем к границе с Сирией районе Вади-Акраба, что привело к падению ее обломков в этом же районе", — указано в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал, не был причинен материальный ущерб

Отмечается, что вооруженные силы королевства продолжают наблюдать над ситуацией на фоне эскалации между Израилем и Сирией.