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ВС Иордании ликвидировали двух вооруженных при попытке незаконного пересечения границы с Сирией

ВС Иордании ликвидировали двух вооруженных при попытке незаконного пересечения границы с Сирией Иордания сообщила о ликвидации двух вооруженных лиц при попытке пересечь границу с Сирией
Другие страны
2 августа 2025 г. 16:04
ВС Иордании ликвидировали двух вооруженных при попытке незаконного пересечения границы с Сирией

Вооруженные силы Иордании ликвидировали двух вооруженных нарушителей при попытке незаконного пересечения границы с Сирией.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

“Остальная часть вооруженной группировки была отброшена на сирийскую территорию",- заявили вооруженные силы Иордании в своем заявлении , не предоставив подробностей.

Вооруженные силы Иордании часто сообщают о пресечении попыток проникновения через границу, иногда с целью контрабанды наркотиков.

В январе Иордания и Сирия договорились создать совместный комитет безопасности для охраны границы, борьбы с контрабандой оружия и наркотиков, а также предотвращения возрождения боевиков "Исламского государства".

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