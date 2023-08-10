ВС Греции приняли участие в учениях военных кораблей и авиации США

Вооруженные силы Греции приняли участие в учениях ВС США Sage Wolverine 23 в Ионическом море.

Вооруженные силы Греции приняли участие в учениях ВС США Sage Wolverine 23 в Ионическом море.

Как передает Report , об этом сообщил греческий информационный портал newsbeast.gr.

По его данным, учения проходят с 2 по 11 августа в Ионическом море. В них участвовал авианосец USS Gerald R. Ford со штатными самолетами и кораблями сопровождения, а также личный состав и средства Вооруженных сил Соединенного Королевства.

Греческие вооруженные силы участвовали в учениях с истребителями F-16, которые совершили 16 вылетов, и с фрегатом Elli в рамках его участия во второй постоянной морской группе НАТО.

В ходе совместного обучения были реализованы сложные оперативные сценарии учений по противовоздушной обороне, проведению наступательных и оборонительных воздушных операций. Участие вооруженных сил в учениях Sage Wolverine 23 способствовало повышению уровня боевой готовности и боевых возможностей, а также укреплению многоуровневой военной слаженности вооруженных сил, отмечает портал.