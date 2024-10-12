ВС ФРГ не хватает 35 тыс. солдат и офицеров

Вооруженным силам Германии не хватает 35 тыс. солдат и офицеров.

Вооруженным силам Германии не хватает 35 тыс. солдат и офицеров.

Как передает Report , об этом редакционному объединению RND заявил председатель комитета Бундестага по обороне Маркус Фабер из Свободной демократической партии Германии (СвДП).

"Вполне вероятно, что требования НАТО ко всем 32 государствам-членам возрастут, а значит, и к Германии. Таким образом, уже будет недостаточно тратить 2% годового объема производства на оборону. Должно быть около 3%", — заявил Фабер.

Он пояснил, что в рамках стремления НАТО повысить численность вооруженных сил Альянса на 49 бригад, с 82 до 131 подразделений, Германия также должна нарастить численность Вооруженных сил. От Берлина, как считает Фабер, может потребоваться увеличить свою армию на 35 тыс. человек, до общего числа в 100 тыс. военнослужащих.

Депутат добавил, что этот процесс может растянуться на 10 лет.