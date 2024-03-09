ВС Франции проводят учения с имитацией конфликта высокой интенсивности

Французская армия проводит на востоке страны учения в приближенных к реальным условиях, имитирующих конфликт высокой интенсивности с противником, не уступающим ей по огневой мощи.

Французская армия проводит на востоке страны учения в приближенных к реальным условиях, имитирующих конфликт высокой интенсивности с противником, не уступающим ей по огневой мощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом европейскому изданию Politico рассказали офицеры ВС Франции из Центра боевой подготовки (CENTAC).

По их данным, площадь зоны маневров составляет 120 кв. км, что больше площади Парижа. Это уникальный случай для Франции, так как только здесь пехота, бронетехника, артиллерия и другие виды войск, которые обычно тренируются раздельно в разных регионах страны, действуют вместе.

Издание уточняет, что военные мероприятия направлены на обучение ведению боевых действий с такой армией, как российская, однако французское командование не называет потенциального противника.

В подготовке активно используется опыт украинского конфликта. По их мнению, его ход подтверждает важность координации между подразделениями и совместных действий всех видов и родов войск.