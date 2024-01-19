ВС Дании получат $2,33 млрд на противоракетную оборону и производство дронов

Правительство Дании заручилось поддержкой большинства в парламенте по первой части межпартийного оборонного соглашения, регламентирующего финансирование национальных вооруженных сил.

Правительство Дании заручилось поддержкой большинства в парламенте по первой части межпартийного оборонного соглашения, регламентирующего финансирование национальных вооруженных сил.

Как передает Report со ссылкой на Минобороны Королевства, документ предусматривает выделение 16 млрд крон ($2,33 млрд) на противоракетную оборону и производство дронов.

"Вместе с широким большинством в парламенте правительство договорилось по первой части в рамках нового оборонного соглашения от июня 2023 года. Договор предусматривает 16 млрд крон на инвестиции в противовоздушную оборону армейской бригады, ракеты и беспилотники, обучение военных", - поясняется в пресс-релизе ведомства.

Документ был представлен министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном и представителями парламентских партий в министерстве обороны.

Общий объем финансирования, заложенный в оборонном соглашении до 2033 года, составляет 155 млрд крон ($22,6 млрд). Как прокомментировал глава Минобороны, "центральным ориентиром в новом оборонном соглашении" является достижение цели НАТО в 2% ВВП инвестиций в оборону.