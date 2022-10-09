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ВС Чехии усилили охрану стратегических объектов в стране

ВС Чехии усилили охрану стратегических объектов в стране Чешская армия усилила охрану стратегических объектов в республике после диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2".
Другие страны
9 октября 2022 г. 17:44
ВС Чехии усилили охрану стратегических объектов в стране

Чешская армия усилила охрану стратегических объектов в республике после диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила министр обороны Яна Чернохова, выступая в эфире Чешского телевидения.

"Объекты, которые в Чехии после взрывов на "Северных потоках" в Балтийском море могли бы стать целью террористических атак, взяты под усиленную охрану", - отметила она.

Речь, по словам главы военного ведомства, идет о складах боеприпасов и других объектах, имеющих ключевое значение для национальной инфраструктуры.

"С российской стороны существует угроза ослабить оборонную промышленность стран, помогающих Украине", - утверждала она.

Я.Чернохова высказалась за продолжение укрепления обороноспособности государств, находящихся на восточном фланге НАТО. По ее мнению, присутствие альянса было бы полезно также в странах Ближнего Востока и Африки, чтобы эти регионы не оказались под влиянием РФ.

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Версия на азербайджанском языке Çexiya strateji obyektlərin mühafizəsini gücləndirib

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