​ВС Чада и Нигера освободили от "Боко Харам" город на севере Нигерии

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Правительственные войска Нигера и Чада провели во вторник совместную операцию на северо-востоке Нигерии, сумев выбить боевиков радикальной группировки "Боко харам" из города Малам Фатори.

Как передает Report, об этом сообщили источники в чадском правительстве.

"Мы взяли город нынешним вечером, - отметили они. - Это очень важная победа в борьбе против "Боко харам".

Малам Фатори с ноября прошлого года находился в руках экстремистов. Военные сообщили, что в ходе операции применялась как боевая авиация, так и наземные силы. Кроме того, войскам Нигера и Чада удалось освободить расположенную поблизости деревню Абадам.