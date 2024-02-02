ВС Австралии примут участие в командно-штабных учениях США и Японии

Австралийские военнослужащие присоединятся к командно-штабным учениям Сил самообороны Японии и Вооруженных сил США Keen Edge-24 с 2-го по 8-ое февраля.

Австралийские военнослужащие присоединятся к командно-штабным учениям Сил самообороны Японии и Вооруженных сил США Keen Edge-24 с 2-го по 8-ое февраля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство обороны Австралии.

"Сотрудники Министерства обороны Австралии уже переброшены на Гавайи и в Японию, где совместно с военнослужащими двух других стран отработают навыки командования и контроля в динамичных сценариях, а также протестируют различные способы связи в полевых условиях", - уточнило Минобороны.

По словам командующего контингентом Австралии генерал-лейтенанта Грега Билтона, маневры "укрепят сотрудничество трех стран во всех аспектах обороны и еще раз продемонстрируют приверженность Австралии, США и Японии обеспечению региональной безопасности".

В августе 2023 года вступило в силу соглашение Австралии и Японии, которое упрощает процедуры при вступлении их войск на территорию друг друга. Эта договоренность, в частности, максимально облегчает военным самолетам и кораблям двух стран получение разрешений на использование аэродромов и портов, разрешает безвизовый въезд, допускает обмен вооружениями и боеприпасами.