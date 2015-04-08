​ВС Афганистана за сутки ликвидировали не менее 26 боевиков "Талибана"

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Афганистана за последние сутки ликвидировали, по меньшей мере, 26 боевиков радикального движения "Талибан" в ходе спецопераций. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, говорится в заявлении министерства обороны страны.

"Военные провели операции в провинциях Вардак, Газни, Забуль, Фарьяб и Кундуз, в результате были убиты 26 боевиков, еще 14 получили ранения, двое подозреваемых были задержаны", - говорится в заявлении минобороны.

Также отмечается, что погиб один солдат армии Афганистана.

По данным МВД Афганистана, военным также удалось обнаружить и изъять оружие и боеприпасы, принадлежащие талибам. За этот же период сотрудники афганской полиции разминировали 24 самодельных взрывных устройства.