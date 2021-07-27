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ВС Афганистана уничтожили за сутки 187 боевиков движения "Талибан"

ВС Афганистана уничтожили за сутки 187 боевиков движения "Талибан" Афганские национальные силы обороны и безопасности (АНСОБ) уничтожили за последние 24 часа 187 боевиков движения "Талибан", еще 112 были ранены.
Другие страны
27 июля 2021 г. 11:08
ВС Афганистана уничтожили за сутки 187 боевиков движения Талибан

Афганские национальные силы обороны и безопасности (АНСОБ) уничтожили за последние 24 часа 187 боевиков движения "Талибан", еще 112 были ранены.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник Министерство обороны Афганистана на своей странице в Twitter.

По данным ведомства, в минувшие сутки афганские ВС "провели боевые операции в провинциях Кунар, Логар, Газни, Хост, Кандагар, Урузган, Фарьяб, Балх, Джаузджан, Саманган, Гильменд, Тахар, Кундуз, Баглан и Каписа".

В провинции Балх части АНСОБ отбили у талибов район Калдар, где расположены город Хайратон и стратегически важный мост, связывающий Афганистан и Узбекистан. Отбиты атаки талибов на районы Дара Фаррох Шах и Дара Калан в провинции Каписа. В провинции Фарьяб ликвидирован один из командиров спецназа талибов Кари Хайятулла.

Кроме того, сообщается, что четверо сотрудников сил безопасности Афганистана были убиты в результате столкновений с боевиками радикального движения "Талибан" в провинции Каписа. По его данным, двое сотрудников сил безопасности ранены. В результате столкновений ликвидированы 25 талибов.

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