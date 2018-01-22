ВС Афганистана ликвидировали более 90 боевиков за последние сутки

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Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Правительственные силы Афганистана уничтожили по меньшей мере 92 боевиков, 44 получили ранения в ходе спецопераций за последние сутки. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в министерстве национальной обороны страны.

По информации агентства, операции прошли при поддержке национальных ВВС на севере (провинции Фарьяб, Балх, Герат, Баглан, Кундуз), западе (Фарах, Нимроз), юге (Гильменд, Забул, Кандагар), востоке (Лагман, Логар, Хост) и центральной части (Урузган) страны. Отмечается, что четыре боевика были задержаны.

Напомним, боевики напали на гостиницу "Интерконтиненталь" в Кабуле вечером 20 января. Как сообщают власти Афганистана, в результате многочасовой спецоперации экстремисты были ликвидированы. По последним данным, в результате теракта погибли по меньшей мере 18 человек. Некоторые источники сообщают о более, чем 40 погибших. Из 18 погибших 14 - иностранные граждане.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Талибан".